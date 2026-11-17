Пентагон в США девятый год подряд не смог получить чистое аудиторское заключение по результатам ежегодной проверки. Аудит охватил активы на 4,9 трлн долларов и обязательства на 5,2 трлн долларов, сообщает Breaking Defense.

Результаты проверки

В то же время Министерство обороны США получило 12 чистых аудиторских заключений — на одно больше, чем годом ранее. К 11 структурам, имевшим такие заключения в прошлом году, добавился Фонд медицинского обеспечения пенсионеров, имеющих право на Medicare.

В ведомстве ожидают, что к февралю 2027 года чистые заключения также получат Оборотный фонд ВМС, Генеральный фонд Агентства оборонных информационных систем, Разведывательное управление Министерства обороны и Национальное агентство геопространственной разведки. По оценке Пентагона, после этого чистыми заключениями будут охвачены 56% активов и более 90% обязательств.

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План до 2028 года

Финансовый контролер Пентагона Джулс Герст заявил, что ключевым изменением стала новая стратегия аудита. Она предусматривает сокращение количества отдельных финансовых отчетов с 25 до восьми и привлечение внешних аудиторов.

В 2027 финансовом году Пентагон планирует получить чистые заключения для Оборотного фонда Министерства обороны, Транспортного командования США, а также оборотных фондов ВВС, Армии и ВМС и нескольких небольших оборонных агентств. В 2028 финансовом году ведомство планирует сосредоточиться на Генеральном фонде Министерства обороны, который объединяет остальные компоненты. Герст также ожидает, что ВМС получат чистое заключение по своему Генеральному фонду в 2027 финансовом году, что должно поддержать цель Пентагона по получению чистого заключения для всего ведомства в 2028 году.

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