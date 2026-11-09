В США офис программы истребителей F-35 не может надежно отслеживать тысячи запасных деталей, находящихся на техническом обслуживании или ремонте. По состоянию на март 2026 года в системе учета программы отсутствовали данные о более чем 17 тысячах компонентов F-35 Lightning II ориентировочной стоимостью 1,3 млрд долларов. С учетом отсутствующей информации о стоимости и других расходов на приобретение деталей эта сумма может достигать 2,5 млрд долларов.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты США, сообщает Breaking Defense. Аудиторы отметили, что без точных данных в системе учета имущества и надлежащих процедур инвентаризации Министерство обороны США не будет располагать информацией, необходимой для поддержания боеготовности и достоверной финансовой отчетности.

Неполные данные подрядчиков

Проблема связана, в частности, с неполными учетными данными подрядчиков, которые не интегрируются регулярно в логистическую систему программы. Система Enterprise Logistics Management System может фиксировать изменения запасов в реальном времени, однако не взаимодействует с системами управления имуществом Lockheed Martin и Pratt & Whitney. Счетная палата США впервые сообщала об этой проблеме еще в 2022 году; по состоянию на август 2026 года ее не устранили.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Офис программы получает данные от подрядчиков периодически. Для общего пула запчастей такие представления поступают ежеквартально, поэтому часть учетных записей может быть устаревшей более чем на три месяца. В то же время у офиса нет процедур для проверки точности этих сведений перед внесением в систему. В представлении за декабрь 2025 года серийные номера содержались лишь в 29% записей, а национальные складские номера — в 43%. Некоторые детали были указаны по цене один цент или меньше, что, по мнению аудиторов, может свидетельствовать об ошибках в данных.

Проверка запасов до 2027 года

С 2020 финансового года офис программы потратил не менее 17 млн долларов на инвентаризации, однако последняя проверка не подтвердила в полной мере физическое наличие деталей и соответствие записей фактическим запасам. В 2023 году Счетная палата США также сообщала, что главный подрядчик потерял более миллиона деталей F-35 стоимостью свыше 85 млн долларов в период с мая 2018 года по октябрь 2022 года.

Министерство обороны США согласилось со всеми четырьмя рекомендациями аудиторов, которые предусматривают усиление контроля за сообщениями об утрате запчастей, а также более четкие процедуры, обучение и распределение ответственности за учет государственного имущества. Агентство контрактного аудита Минобороны США совместно с офисом программы проводит полную инвентаризацию деталей F-35, которую планируют завершить в марте 2027 года.

Читай нас в