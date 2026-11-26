Пентагон ограничил поддержку поездок членов Конгресса США и их сотрудников на военные объекты в зоне ответственности Центрального командования США. Как сообщает Fortune, сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявил, что в прошлом месяце Министерство обороны не разрешило ему посетить авиабазу Аль-Удейд в Катаре и встретиться с военным руководством.

По данным The Atlantic, примерно в тот же период к посещению базы также не допустили сенатора-республиканку от Айовы Джони Эрнст. Она не ответила на запрос Fortune о комментарии. Мерфи назвал отказ частью скоординированной кампании Пентагона, которая, по его мнению, призвана скрыть последствия и реальную стоимость войны с Ираном.

Меморандум Хегсета

В марте министр обороны США Пит Хегсет опубликовал меморандум, призванный дополнительно ограничить поездки членов Конгресса и их сотрудников в зону ответственности Центрального командования США, если для них требуется поддержка ведомства. В документе отмечалось, что такая поддержка не будет предоставляться без одобрения министра.

Бывшая заместительница помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас заявила Fortune, что ограничения порождают подозрения в недостатке прозрачности и попытках помешать надзору Конгресса. По ее словам, законодатели традиционно посещают военные объекты во время конфликтов, в том числе чтобы оценить потребности военных и принимать решения о целевом финансировании.

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Безопасность и доступ к информации

Старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Элизабет Дент отметила, что у Пентагона могут быть обоснованные причины ограничивать такие визиты. Для приема делегаций Конгресса требуются самолеты, персонал и меры безопасности, а в зоне боевых действий эти ресурсы могут понадобиться военным.

В то же время Дент обратила внимание, что ограничения сохранились после завершения операции Epic Fury в мае. По данным Fortune, до текущего месяца последний известный удар США по Ирану был нанесен в сентябре. По ее мнению, это вызывает вопросы о том, не связаны ли ограничения с недостаточной прозрачностью.

Пентагон добивается выделения 1,5 трлн долларов на 2027 финансовый год для модернизации военной инфраструктуры и пополнения запасов боеприпасов, израсходованных в конфликте в заливе. Фаркас считает, что ограничение доступа законодателей может подорвать доверие Конгресса в период рассмотрения оборонного финансирования.

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