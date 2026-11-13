Министерство обороны США в Вашингтоне переименовало Офис главного цифрового директора и искусственного интеллекта (CDAO) в Офис суперинтеллекта (SIO). Как сообщает Breaking Defense, изменение названия не предполагает изменения миссии ведомства.

Терминологическое изменение

В Пентагоне заявили, что переименование соответствует курсу администрации президента Дональда Трампа на замену термина «искусственный интеллект» понятием «суперинтеллект» в федеральных органах власти. В сентябре Трамп объявил, что федеральные ведомства должны использовать термин super intelligence, или SI, вместо AI. Он объяснил это тем, что слово «искусственный» создает впечатление ненастоящей технологии.

Глава нового офиса Кэмерон Стэнли заявил, что ведомство переходит от экспериментальных прототипов к использованию возможностей «суверенного суперинтеллекта» для обеспечения военного превосходства во всех сферах. В то же время в технологическом сообществе термин «суперинтеллект» традиционно используется для обозначения гипотетической формы общего искусственного интеллекта, которая превосходит человеческий интеллект в целом. Таких систем сейчас не существует.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Программы продолжат работу

Пентагон активно внедряет технологии искусственного интеллекта в военные операции и внутренние процессы ведомства. CDAO развивало платформу GenAI.mil, предоставляющую военнослужащим доступ к коммерческим генеративным моделям ИИ.

В портфель офиса также входят Maven Smart System — платформа разведки и наведения на цели с использованием ИИ — и War Data Platform, центральный узел данных, ранее известный как Advana. Офис также проводил обучение и эксперименты по интеграции искусственного интеллекта и других передовых технологий в структурах оборонного ведомства.

В Министерстве обороны США отметили, что переход к названию SIO в ближайшие недели распространят на цифровые системы, корпоративные приложения и штаб-квартиры структур ведомства. Действующие программы, запросы для промышленности и оборонные партнерства продолжатся без перерывов. Ведомство также запустило домен SI.mil, который станет основным цифровым доменом Офиса суперинтеллекта.

Читай нас в