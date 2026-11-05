Пентагон в США запросил у губернаторов штатов предложения по размещению новой военной базы. Решение о месте для объекта ожидается к июню 2027 года, сообщает Breaking Defense. Поиск охватывает всю страну и является одной из двух инициатив Министерства обороны США в сфере военной инфраструктуры.

Поиск локации

О процессе отбора рассказала журналистка Эшли Роук в выпуске The Pentagon Buzz после разговора с Дейлом Марксом. Он отвечает в Министерстве обороны США за объекты и энергетику. Пентагон обращается именно к губернаторам, а окончательное решение должно определить локацию новой базы в пределах США.

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Укрепление действующих баз

Параллельно ведомство развивает инициативу FORTRESS America, направленную на усиление уже существующих военных объектов. По данным издания, ее целью является укрепление баз против широкого спектра угроз. К этой работе потенциально могут привлечь частную промышленность. Таким образом, FORTRESS America касается действующих баз, тогда как общенациональный отбор — создания нового объекта.

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