Пентагон сократил количество признанных кодов религиозной принадлежности для американских военнослужащих с 211 до 31. В Министерстве обороны назвали это административным упорядочением учета, однако изменение вызвало критику со стороны защитников религиозной свободы, сообщает UPI.

Новые стандартизированные коды

Военно-воздушные силы США также поручили военнослужащим обновить записи в соответствии с новым стандартизированным перечнем кодов. Из 31 кода 21 приходится на христианские конфессии. В списке также остались агностицизм, вера бахаи, буддизм, Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, индуизм, ислам, иудаизм, сикхизм, а также категории «без религии» и «другая религия».

Помощник министра ВВС США по вопросам кадров и резерва Ричард Андерсон заявил, что стандартизация необходима капелланской службе для получения точных демографических данных и предоставления военным поддержки с учетом их убеждений. В то же время ВВС уточнили, что при выборе религиозной принадлежности для жетонов военнослужащие не будут ограничены стандартизированным перечнем.

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Исполнительный директор Chaplain Alliance for Religious Liberty Дерек С. Джонс согласился, что перечень нуждался в пересмотре, но отметил, что кодов могло быть больше. По его словам, после первоначального сокращения примерно до 20 позиций список уже расширили, а его пересмотр продолжается.

Реакция правозащитников

Основатель и президент Military Religious Freedom Foundation Майки Вайнстайн заявил, что требование обновить данные о религиозных убеждениях может создать риски для военнослужащих, чьи убеждения, по его мнению, не принимаются высшим командованием. Его организация представляет более 100 тысяч военнослужащих разных конфессий, а также людей без религиозной принадлежности, секуляристов, гуманистов, атеистов и агностиков.

Критика усилилась на фоне ежемесячных телевизионных христианских молитвенных служб, которые министр обороны США Пит Хегсет проводит в Пентагоне. На одной из таких служб он принимал пастора Дага Уилсона, который называет себя христианским националистом; его высказывания подвергались критике из-за связей с движением сторонников превосходства белой расы. Вайнстайн считает, что новый порядок может противоречить конституционным гарантиям религиозной свободы.

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