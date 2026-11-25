По данным The Independent, Пентагон США на ранней стадии обсуждает возможный федеральный заем в размере 15 млрд долларов для калифорнийского оборонного стартапа Hadrian Automation. Среди инвесторов компании есть венчурный фонд 1789 Capital, партнером которого после победы Дональда Трампа на выборах в ноябре 2024 года стал его сын Дональд Трамп-младший.

Если финансирование одобрят в заявленном объеме, оно станет одним из крупнейших государственных займов в истории США. По данным ProPublica, сумма примерно вдвое превышает оценку Hadrian во время летнего раунда привлечения средств и в десять раз больше крупнейшего займа, выданного в рамках недавнего расширения кредитной программы Пентагона.

Средства могут направить на автоматизированные заводы

Согласно документам и интервью, изученным ProPublica, заем планируют использовать для строительства 12 автоматизированных заводов совместно с другими оборонными и коммерческими компаниями. На этих предприятиях предполагается нарастить производство боеприпасов, дронов и высокоточных компонентов.

Финансирование может быть предоставлено через Управление стратегического капитала Пентагона. Конгресс создал это подразделение при администрации Джо Байдена для укрепления внутренних цепочек поставок на фоне конкуренции с Китаем, одновременно запретив ему финансировать исключительно военные проекты. В документах Пентагона указано, что заводы Hadrian будут сосредоточены на военных боеприпасах и компонентах, но смогут быстро перейти на коммерческое производство.

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Пентагон отрицает влияние политических связей

Представители Пентагона опровергли, что политические связи инвесторов влияют на решения о финансировании. В то же время ведомство не подтвердило сумму в 15 млрд долларов и назвало переговоры с Hadrian находящимися на ранней стадии. Представитель Белого дома также заявил ProPublica, что именно Hadrian первой обратилась в Пентагон.

1789 Capital сообщила, что владеет миноритарной долей Hadrian, не раскрывая ее размер, и не вмешивается в решения по государственным контрактам. Адвокат Дональда Трампа-младшего Алан Гартен заявил, что его клиент не участвовал в деятельности Hadrian или переговорах о федеральном займе.

Hadrian была основана в 2020 году. Компания сочетает робототехнику с собственным программным обеспечением на основе искусственного интеллекта и заявляет, что стремится компенсировать нехватку квалифицированных кадров в аэрокосмическом и оборонном производстве. В марте компания получила от ВМС США обязательство на сумму до 900 млн долларов на производство компонентов для подводных лодок.

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