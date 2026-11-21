Министр обороны США Пит Хегсет, по данным СМИ, ввел новые ограничения в военных отношениях Вашингтона с Канадой. Речь идет о секретной директиве Пентагона, распространенной на прошлой неделе, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на The Washington Post.

The Washington Post отметила, что не ознакомилась с текстом меморандума. Информацию о нем изданию предоставили чиновники, осведомленные о ситуации, на условиях анонимности. Один из собеседников газеты сказал, что в Канаде этот шаг, вероятно, воспримут как оскорбление.

Позиция Пентагона

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что ведомство принимает меры, чтобы взаимодействие с Канадой соответствовало конкретным оборонным целям США. По его словам, директива не повлияет на обмен оборонной разведывательной информацией и сотрудничество в рамках НАТО и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

Чиновник одной из стран разведывательного альянса Five Eyes сообщил, что Вашингтон не подавал формальных сигналов об изменении обмена информацией. В то же время, по его словам, американские чиновники в течение последнего года делились меньшим объемом данных на нескольких платформах.

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Напряженность между США и Канадой

Как отмечает издание, новые ограничения углубляют более широкий спор между двумя странами. Он происходит на фоне неоднократных заявлений президента Дональда Трампа о возможной аннексии Канады и торгового противостояния из-за пошлин на сталь, алюминий и другие товары.

Канада в ответ ввела тарифы. Премьер-министр Марк Карни в марте заявлял, что страна увеличила оборонные расходы до 2% валового внутреннего продукта. Канадский министр обороны Дэвид Макгинти также критиковал августовскую публикацию Хегсета в социальных сетях, назвав ее недостойной главы Пентагона.

В пятницу Трамп заявил, что Канада чувствует себя «слишком уверенно» и Вашингтон больше не может этого допустить. Министерство национальной обороны Канады не предоставило Anadolu комментарий по поводу сообщения на момент публикации.

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