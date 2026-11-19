Пентагон заключил с американским стартапом CycloKinetics контракт на 86,3 млн долларов для развития альтернативных видов топлива, пригодных для военной авиации, космических запусков и вооружений. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на компанию.

Топливо без переоборудования техники

Основанная в 2009 году компания из штата Юта более десяти лет сотрудничает с Министерством обороны США над топливом, которое может заменять традиционное авиационное и другое топливо без существенной модификации существующих двигателей и топливных систем.

Генеральный директор CycloKinetics Мукунд Каранджикар заявил, что топливные решения компании производятся из циклопарафиновых углеводородов и обладают более высокой энергетической плотностью. По его словам, новый контракт должен помочь создать производственный прототип, который продемонстрирует возможности масштабирования технологии до коммерческого уровня.

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Три вида топлива

CycloKinetics разрабатывает три продукта: заменитель реактивного топлива CycloJP, ракетное топливо CycloRP и топливо для ракет CK-10. Каранджикар утверждает, что авиационный и ракетный варианты могут увеличивать дальность платформ. Ранее он заявлял, что топливо для самолетов потенциально способно увеличить дальность полета примерно на 30%.

По словам руководителя компании, CycloRP может позволить выводить на орбиту большую массу. CycloKinetics также заявляет, что уже испытала свои решения на военных платформах, не уточняя, на каких именно. Компания утверждает, что во время тестов топливо можно было использовать как прямую замену обычному, при этом обеспечивая лучшие показатели.

Каранджикар сообщил, что при масштабном производстве один завод потенциально сможет выпускать десятки миллионов галлонов топлива в год. Компания также рассматривает рынок коммерческой авиации.

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