Министерство обороны США условно одобрило заем на 250 млн долларов американскому стартапу 6K для строительства завода по производству материалов для аккумуляторов в штате Теннесси. Об этом сообщает TechCrunch.

Завод в Теннесси

Компания 6K, основанная 12 лет назад и расположенная в Норт-Андовере, штат Массачусетс, заявила о получении условного одобрения финансирования. Будущее предприятие будет использовать технологию на основе микроволн для производства материалов для аккумуляторов, которые не должны зависеть от китайских поставщиков.

Интерес Пентагона к наращиванию внутренних производственных мощностей связан, в частности, с использованием батарей в военной сфере.

Микроволновая плазма

Технология 6K предусматривает нагрев металлов микроволнами до состояния плазмы с последующим осаждением материала на поверхность. По данным компании, это позволяет сократить количество этапов производства катодного материала — одного из ключевых компонентов батарей.

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Компания также заявляет, что ее процесс можно применять для нескольких типов аккумуляторов, в том числе литий-железо-фосфатных батарей LFP.

Предыдущее финансирование

Ранее 6K получила грант Министерства энергетики США на 50 млн долларов в рамках Закона о двухпартийной инфраструктуре. Этот грант, выделенный в 2023 году, был отменен администрацией Трампа, после чего компании пришлось подать заявку повторно.

Изначально запуск завода планировали на 2024 год, однако отмена гранта и неопределенность на рынке электромобилей заставили 6K пересмотреть свои планы.

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