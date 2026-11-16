В США Пентагон изучает возможность собственного уголовного преследования Бретта Сильвии, которого 28 октября уволили с должности руководителя направления стратегии, планирования и политики в Объединенном комитете начальников штабов. Как сообщает The Independent, это может быть связано с подозрениями в передаче секретной информации прессе.

По данным The Washington Post, администрация президента США поручила военным рассмотреть возможность отдельного производства в отношении Сильвии. В таком случае его действия могут одновременно проверять Министерство обороны США и Министерство юстиции.

Подозрения в утечке информации

Неназванный чиновник, на которого ссылается The Washington Post, заявил, что материалы передали исполняющему обязанности министра армии Адаму Теллу для дальнейшего рассмотрения. По его словам, Сильвия якобы сообщил военным следователям, что делал заметки из засекреченных правительственных документов и передавал полученную из них информацию журналисту.

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Этот же чиновник утверждал, что Сильвия общался с журналистом через Signal и удалил их переписку. Официальную причину его увольнения первоначально не сообщали.

Заявление Пентагона и возможный военный суд

На следующий день после увольнения представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что ведомство не допускает преднамеренного несанкционированного разглашения секретной информации. Он не назвал Сильвию, однако сообщил о кадровых мерах и передаче материалов в Министерство юстиции.

Эксперты по военному праву отметили, что участие команды министра обороны Пита Хегсета может усложнить процедуру, которая должна проходить без вмешательства высокопоставленных должностных лиц. Если дисциплинарное производство продолжат в системе Пентагона, назначенный генерал будет решать, передавать ли дело в военный суд. В случае рассмотрения дела судом решение будет принимать коллегия из восьми военнослужащих, старших по званию обвиняемого.

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