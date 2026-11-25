В США Пентагон заключил с Boeing контракт на $2,82 млрд на поставку 15 самолетов-заправщиков KC-46A Pegasus. Это последняя производственная партия в рамках первоначального контракта по программе, заключенного в 2011 году, сообщает Defense News.

Последняя партия по первоначальному соглашению

Новое соглашение примерно на $350 млн дороже предыдущей партии из 15 самолетов, которую ВВС США приобрели годом ранее за $2,47 млрд. Выполнение предыдущего заказа ожидается к середине 2029 года, а нового — к середине 2030 года.

ВВС США уже получили 116 KC-46A. По данным Boeing, всего 203 таких самолета либо уже находятся в эксплуатации, либо законтрактованы по всему миру. Эти самолеты также используют Япония и Израиль.

Дальнейшие закупки зависят от устранения проблем

Контракт на 15 машин является 13-й и последней производственной партией, стоимость которой была предусмотрена первоначальным соглашением. В дальнейшем ВВС США планируют закупить у Boeing до 75 дополнительных KC-46A в рамках программы продолжения производства танкеров. Военные хотят иметь 263 таких самолета, чтобы полностью заменить KC-135, построенные в 1950-х и начале 1960-х годов.

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Заместитель начальника штаба ВВС США генерал Джон Ламонтейн заявлял, что закупка еще 75 самолетов будет зависеть от устранения Boeing существующих недостатков. Наиболее известные проблемы KC-46A касаются штанги для дозаправки в воздухе и системы дистанционного обзора Remote Vision System: ее камеры операторы используют для наведения штанги.

Модернизация системы обзора

В июне Boeing сообщила о завершении первого этапа летных испытаний обновленной системы RVS 2.0. ВВС США рассчитывают развернуть ее летом 2027 года — на три года позднее первоначального графика. Boeing зафиксировала более $7 млрд убытков по программе, поскольку контракт имеет фиксированную цену, а производитель самостоятельно покрывает перерасход средств.

Основными факторами, ограничивающими готовность KC-46 к полетам, ВВС называли надежность системы дозаправки и дефицит запчастей. В мае ВВС США и Boeing согласовали план, который вместе с финансированием в бюджетном запросе на 2027 финансовый год должен увеличить доступность самолетов более чем на 20% к 2030 году.

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