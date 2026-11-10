Более 188 тысяч наёмных работников на Кипре получают менее 1500 евро в месяц, заявила профсоюзная организация PEO. Это более трети всех наёмных работников в стране, сообщает Cyprus Mail.

В PEO считают, что экономический рост недостаточно улучшил материальное положение низкооплачиваемых работников. По оценке профсоюза, рост стоимости жилья, товаров повседневного потребления и другие расходы домохозяйств создают финансовое давление на людей с низкими доходами.

Результаты коллективных переговоров

Генеральный совет PEO рассмотрел результаты коллективных переговоров этого года и определил приоритеты на следующий этап. На данный момент возобновлены 174 коллективных договора, охватывающих 104 183 работников. Они предусматривают среднее повышение зарплат и других выплат более чем на 3% дополнительно к автоматической корректировке в соответствии со стоимостью жизни.

Договорённости также включают сокращение рабочей недели в сферах, где работники ранее трудились более 38 часов, увеличение взносов в фонды обеспечения и улучшение компенсаций за отпуска в связи с материнством, отцовством, уходом за ребёнком и уходом за близкими.

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В профсоюзе назвали результаты обнадёживающими, однако недостаточными для преодоления финансовых трудностей домохозяйств с низкими доходами. PEO намерена добиваться дальнейшего повышения базовой оплаты труда, прежде всего для работников на нижнем уровне шкалы заработной платы.

Требования на 2027 год

Одним из главных требований PEO на 2027 год является введение 38-часовой рабочей недели без снижения заработка. Профсоюз также выступает за более высокие стартовые зарплаты, лучшие пенсионные условия через фонды обеспечения и усиление юридической силы отраслевых коллективных договоров.

PEO также предлагает усилить контроль за соблюдением коллективных договоров и связать разрешения на работу для работников из стран вне ЕС с выполнением работодателями таких договорённостей. Отдельно профсоюз призывает правительство выполнить обязательство определять национальную минимальную зарплату в почасовом измерении и существенно повысить её с учётом стоимости жизни.

Среди других предложений — развитие социального и доступного жилья, субсидии на аренду, постоянное снижение НДС на электроэнергию, прекращение двойного налогообложения топлива и увеличение социальных выплат.

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