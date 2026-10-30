В районе Кенсингтон в Йоханнесбурге, ЮАР, жители жалуются на многодневные перебои с водоснабжением в преддверии выборов, запланированных на 4 ноября. Из-за нестабильной подачи воды люди вынуждены наполнять ведра и бутылки каждый раз, когда она появляется, сообщает TimesLIVE.

Жители не ожидают быстрых изменений

Житель района Абель Мабуи рассказал, что в его доме несколько дней не было воды. По его словам, подача стала непредсказуемой: иногда вода есть, а иногда исчезает. Он намерен голосовать, хотя и не возлагает больших надежд на перемены.

Мабуи также заявил, что политики должны думать о людях и обеспечивать базовые услуги. Он надеется, что результаты выборов принесут изменения для общины.

42-летняя Номса Хумало также планирует принять участие в голосовании, однако не хочет завышать ожидания от его результатов. Она сказала, что при возможности рассмотрела бы переезд в свой супружеский дом в Гияни, провинция Лимпопо, где у нее есть насос для воды из скважины. В то же время покинуть Йоханнесбург ей сложно из-за необходимости работать и безработицы.

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Резервуары закрывают на ночь

Муниципальный советник избирательного округа Кенсингтон Карлос да Роша заявил, что ситуация с водой в районе становилась все более нестабильной в течение последних двух недель. По его словам, вода возвращается, а затем снова исчезает, и жители не знают, когда могут рассчитывать на подачу.

Да Роша объяснил, что резервуары закрывают ночью, чтобы они наполнились, а утром снова открывают для распределения воды. Однако это не устранило проблему, поскольку объем воды, поступающей в резервуары, также сократился.

Советник предложил рассмотреть график подачи воды через день, чтобы домохозяйства могли сделать запас. Он также выразил сомнение, что имеющегося количества водовозов достаточно для обеспечения жителей. TimesLIVE обратился за комментарием к Johannesburg Water и отметил, что добавит ответ после его получения.

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