В Израиле за несколько дней до выборов предвыборная кампания обострилась из-за личных нападок, провокационной рекламы и распространения в соцсетях изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта. Как сообщает The Hindu, опросы перед голосованием 27 октября показывают почти равную поддержку блока премьер-министра Биньямина Нетаньяху и лагеря его главного правоцентристского соперника Гади Айзенкота.

ИИ-контент в кампании

21 октября Айзенкот опубликовал в X видео с поздравлением Нетаньяху с 77-летием. В ролике были сгенерированные ИИ персонажи, в том числе боевик ХАМАС, говорящий из туннеля, и изображение верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Видео отсылало к утверждениям, будто Нетаньяху способствовал сохранению власти исламистского движения в Газе; премьер-министр решительно это отрицает.

Нетаньяху также использовал ИИ-контент против соперника. В июле он опубликовал видео, в котором Айзенкот отказывается обнять молодого человека в футболке с надписью «Единство Израиля» и вместо этого обнимает арабо-израильского кандидата Мансура Аббаса. Ролик вызвал возмущение из-за утверждений, что молодого человека сделали похожим на сына Айзенкота, погибшего в боях в Газе в 2023 году. Партия Нетаньяху это отрицала.

Нападки на арабские партии и кандидатов

Лагерь Нетаньяху распространял ролики, играющие на опасениях по поводу возможной коалиции оппозиции с арабо-израильскими партиями. В некоторых видео еврейские оппозиционные политики снимают маски и предстают арабо-израильскими кандидатами, а в других арабы изображены над разрушающимся зданием парламента. По всей стране также появились билборды партии «Ликуд» с лозунгом «Правые или Палестина» рядом с фотографиями арабо-израильских политиков.

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Глава Форума регионального мышления Института Ван Лира в Иерусалиме Таир Абу Рас назвал это подстрекательством, прежде всего со стороны лагеря премьер-министра. По его словам, правые силы считают участие арабской партии в коалиции нелегитимным и пытаются навязать такое восприятие коалиции Айзенкота.

Личные атаки

Мишенью нападок стали и кандидаты, чьи семьи пострадали во время войн после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Лали Дерай, сын которой погиб в Газе в 2024 году, баллотируется от новой ультраправой партии «Амха Исраэль», выступающей за всеобщий военный призыв. Она заявила о скоординированной кампании дискредитации, в которой упоминают смерть ее сына и обвиняют ее в предательстве его памяти.

На неофициальной Facebook-странице сторонников «Ликуда» также опубликовали изображение, противопоставляющее двух матерей: кандидатка от партии «Талик» Тали Гвили была изображена на фоне израильского флага, а Эйнав Цангаукер, критикующая Нетаньяху, — среди протестующих, тонированных красным цветом. Подпись к публикации противопоставляла одну группу другой.

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