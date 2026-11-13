В Австралии 12-летнее исследование с участием 6220 взрослых выявило, что более длительный ежедневный просмотр телевизора связан с более быстрым снижением функции почек. Более сильная связь наблюдалась среди людей с сахарным диабетом 2 типа, сообщает News-Medical.

Данные наблюдения в течение 12 лет

Ученые проанализировали данные участников Австралийского исследования диабета, ожирения и образа жизни AusDiab в возрасте от 25 лет. Базовое обследование состоялось в 1999–2000 годах, последующие — через пять и 12 лет. Беременных женщин и людей с диабетом 1 типа в анализ не включали.

Функцию почек оценивали по расчетной скорости клубочковой фильтрации на основании уровня креатинина в крови. Участники также сообщали, сколько времени в течение предыдущей недели они смотрели телевизор, видео или DVD в будни и выходные. Физически неактивными считались те, кто уделял физической активности менее 150 минут в неделю.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Результаты и ограничения

За 12 лет средний показатель скорости клубочковой фильтрации снизился с 96,5 до 89,9 мл/мин/1,73 м², тогда как средняя продолжительность просмотра телевизора выросла с 1,77 до 1,91 часа в день. Дополнительный час просмотра в сутки ассоциировался с ускорением ежегодного снижения функции почек на 2–3%. Исследователи оценили это как примерно два дополнительных месяца возрастного снижения показателя за пять лет.

Анализ также предположил более сильную связь среди женщин, однако этот результат был менее последовательным при дополнительных проверках. Данные о физически неактивных участниках также оказались непоследовательными, а в основном анализе взаимодействие не было статистически значимым. Исследование носит наблюдательный характер, поэтому не устанавливает, что именно просмотр телевизора вызывает ухудшение функции почек. На результаты могли влиять самооценка уровня активности, выбытие части участников, длительность диабета, питание и применение лекарств.

Читай нас в