Переговоры ООН по регулированию систем вооружений с ограниченным или отсутствующим человеческим контролем завершились обязательством продолжить работу над новыми правилами до 2028 года. Как сообщает The Independent, участники договорились провести дальнейшие переговоры в течение двух лет.

Сторонники требовали обязательных правил

Сторонники ограничений призвали в сжатые сроки принять юридически обязательные правила для систем, которые могут с разной степенью автономности идентифицировать и поражать цели. Такие системы иногда называют «роботами-убийцами».

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Эту позицию поддержали около 100 государств. США, Россия — государство-агрессор — и Израиль, которых источник называет крупными производителями вооружений, выступили против такого подхода.

Статус будущих правил остался неопределенным

По данным издания, возражения России ослабили итоговую договоренность и не оправдали ожиданий правозащитных групп. Участники не решили, будут ли будущие меры иметь юридически обязательную силу.

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