На Кипре переговоры о создании прямого канала связи между военными по разные стороны Зелёной линии зашли в тупик. Стороны не могут договориться, с кем именно Национальная гвардия Республики Кипр должна поддерживать прямой контакт, сообщает Cyprus Mail.

Спор об участниках контакта

По данным источников издания, близких к вопросу, турецко-кипрская сторона предлагает наладить прямой диалог между Национальной гвардией и Турецко-кипрскими силами безопасности. Греко-кипрская сторона, в свою очередь, хочет иметь прямой канал с турецкими военными подразделениями на острове.

Лидер турок-киприотов Туфан Эрхюрман после трёхсторонней встречи с президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом и посланницей ООН Марией Анхелой Ольгин заявил, что предложил создать такой механизм. По его словам, Христодулидис отклонил предложение. Ранее Эрхюрман включил эту инициативу в план из десяти мер укрепления доверия, представленный Христодулидису после избрания лидером турок-киприотов.

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Контакты сейчас осуществляются через ООН

В январе Эрхюрман подчёркивал необходимость прямого военного канала после инцидента в буферной зоне с участием греко-кипрских фермеров и турецко-кипрских военных. По его словам, целью механизма было бы обеспечение немедленного контакта в случае возникновения проблем.

В то же время Христодулидис в июльском докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о добрых услугах ООН на Кипре отмечал, что готов обсуждать создание механизма военных контактов между противостоящими силами на острове.

Сейчас связь между военными по разные стороны Зелёной линии осуществляется через Миротворческие силы ООН на Кипре. На севере острова действуют Турецко-кипрские силы безопасности и турецкий военный гарнизон, а на другой стороне — Национальная гвардия и Греческий батальон на Кипре.

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