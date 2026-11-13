Переговорщики Европейского парламента и государств-членов ЕС достигли предварительной договоренности о временном предоставлении промышленности около 120 млн дополнительных бесплатных квот на выбросы. Их планируют распределить в течение 2026–2030 годов, сообщает Tagesschau.

Экономия для энергоемких отраслей

По данным Европарламента, изменение правил системы торговли выбросами ЕС должно сэкономить промышленным компаниям несколько миллиардов евро. Договоренность предусматривает больше бесплатных квот, чем предлагала Европейская комиссия.

По оценке Еврокомиссии, ее вариант мог бы обеспечить соответствующим отраслям около 6 млрд евро экономии. Европарламент заявил, что из-за увеличения количества бесплатных квот ожидаемый объем экономии вырастет. Компромисс еще должны формально утвердить Европарламент и государства-члены ЕС.

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Как работает система квот

Европейская система торговли выбросами ETS устанавливает общий лимит выбросов углекислого газа для определенных секторов. Компании получают квоты на выбросы CO2, могут торговать ими или покупать дополнительные на аукционах. Это формирует цену за каждую тонну выброшенного углекислого газа.

Количество доступных квот постепенно сокращают, чтобы повышать их стоимость и стимулировать инвестиции в защиту климата. Часть квот уже бесплатно получают энергоемкие отрасли, в частности химическая и сталелитейная промышленность.

Связь с климатическими целями

В июле Еврокомиссия предложила дополнительные изменения в ETS для поддержки европейской промышленности на фоне высоких цен на энергию и конкуренции из-за рубежа. Среди предложений было более медленное сокращение количества квот, что означало бы возможность для промышленности дольше выбрасывать больше CO2. Такой подход усложнил бы достижение климатических целей ЕС. ЕС стремится к 2040 году сократить выбросы парниковых газов на 90% по сравнению с уровнем 1990 года.

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