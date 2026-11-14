Международная группа ученых, изучавшая материалы извержения вулкана Тахогайте на испанском острове Ла-Пальма в 2021 году, установила: перегрев магмы способен задерживать образование кристаллов более чем на восемь часов. Это может позволять магме дольше оставаться текучей, быстрее подниматься к поверхности и создавать условия для высоких лавовых фонтанов, сообщает ScienceDaily.

Задержка кристаллизации

Магма состоит из расплавленной породы, газов и иногда твердых кристаллов. В обычных условиях при ее охлаждении кристаллы начинают формироваться вокруг микроскопических кристаллических «зародышей». Перегрев — повышение температуры выше уровня, при котором кристаллы остаются стабильными, — может растворять эти зародыши и делать структуру расплава более однородной. В таких условиях новым кристаллам сложнее образовываться.

Исследователи воссоздали в лаборатории вулканические условия температуры и давления, используя образцы с Ла-Пальмы. С помощью синхротронной рентгеновской микротомографии на установке Diamond Light Source они наблюдали формирование кристаллов в реальном времени. Дополнительные эксперименты проводили в Праге, чтобы проследить процессы в течение более длительного времени.

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В образцах без перегрева кристаллы начинали появляться примерно через 20 минут. В образцах, подвергшихся сильному перегреву, начало кристаллизации откладывалось более чем на восемь часов.

Влияние на характер извержения

Кристаллы увеличивают вязкость магмы, то есть ее сопротивление течению. Ученые внесли результаты экспериментов в модели подъема магмы через земную кору. Согласно их расчетам, задержка кристаллизации позволяет магме дольше оставаться менее вязкой и двигаться быстрее. Вулканические газы в таких условиях могут выталкивать расплавленную породу из жерла, образуя лавовые фонтаны.

Напротив, магма, кристаллизующаяся раньше, становится более вязкой и поднимается медленнее. Это дает газам больше времени для выхода и может способствовать более спокойным эффузивным извержениям, когда лава преимущественно вытекает на поверхность. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications. Авторы отмечают, что для оценки вулканических опасностей следует учитывать не только состав магмы, содержание газов и изменения давления, но и ее термическую историю до извержения.

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