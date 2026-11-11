В Пакистане объем денежных переводов от граждан, работающих за рубежом, за первые четыре месяца 2026–2027 финансового года достиг $14,8 млрд. Это на 14% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда поступления составили $13 млрд, сообщает Dawn.

В октябре пакистанцы из-за рубежа перевели в страну $3,9 млрд. Это на 13,8% больше в годовом выражении и на 8,5% больше, чем в сентябре.

Годовая цель — $45 млрд

Глава Государственного банка Пакистана Джамиль Ахмад ранее установил цель по поступлениям переводов на уровне $45 млрд в 2026–2027 финансовом году. В предыдущем финансовом году их объем превысил $41 млрд.

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Больше всего средств с июля по октябрь поступило из Саудовской Аравии — $3,668 млрд, что на 16,5% больше, чем годом ранее. Из Объединенных Арабских Эмиратов перевели $3,051 млрд, а из Соединенного Королевства — $2,226 млрд.

Основные страны поступлений

Наиболее высокие темпы роста среди основных источников переводов зафиксировали в Соединенном Королевстве: поступления увеличились на 19,2%. Страны Европейского Союза перевели $1,866 млрд, США — $1,259 млрд, другие государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива — $1,374 млрд.

В октябре наибольший объем переводов также поступил из Саудовской Аравии — $981,6 млн. За ней следовали ОАЭ с $815,9 млн, Соединенное Королевство с $592,2 млн, страны ЕС с $461 млн и США с $328,9 млн.

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