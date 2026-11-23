В Ливии перекрытие трубопровода, по которому нефть поступает с крупнейшего месторождения Шарара, может сократить его добычу примерно на 350 тыс. баррелей в сутки. Государственная Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) заявила, что вентиль на линии перекрыла группа, которую она назвала действующей вне закона, сообщает Anadolu Agency.

Потери добычи

Отдельное перекрытие трубопровода Хамада уже приводит к потере около 15 тыс. баррелей в сутки. По оценке NOC, совокупное сокращение из-за двух остановок составит примерно 365 тыс. баррелей ежедневно.

Это соответствует примерно 26% среднего объема добычи сырой нефти в Ливии в октябре. Тогда страна добыла 43,47 млн баррелей, или около 1,4 млн баррелей в сутки, согласно данным NOC.

Месторождение и терминал

Месторождение Шарара расположено на юго-западе Ливии. Оно поставляет нефть в прибрежный терминал в Завии, который обеспечивает сырьем местный нефтеперерабатывающий завод и танкеры для экспорта.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Месторождением от имени NOC и четырех международных партнеров управляет Akakus Oil Operations. Среди партнеров — испанская Repsol, французская TotalEnergies, австрийская OMV и норвежская Equinor. В августе добыча на Шараре достигла около 335 тыс. баррелей в сутки, а NOC и Akakus обсуждали ее увеличение примерно до 355 тыс. баррелей в сутки к середине 2027 года.

В сентябре перекрытие этого же трубопровода уже нарушало работу переработки. После того как вооруженная группа 21 сентября закрыла вентиль, NOC остановила одно из двух подразделений нефтеперерабатывающего завода в Завии, чтобы поддержать работу другого. Потоки нефти восстановились 26 сентября.

Совет директоров NOC призвал Охрану нефтяных объектов и государственные органы содействовать восстановлению работы обоих трубопроводов. Корпорация также заявила о намерении принять юридические меры в отношении ответственных за перекрытие линии от Шарары.

Читай нас в