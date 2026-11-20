В Джидде, Саудовская Аравия, «Аль-Наср» в пятницу сыграет с «Аль-Ахли» в перенесённом матче чемпионата. Криштиану Роналду подходит к игре после международной паузы: португальский форвард завершил выступления за национальную сборную, поэтому у него было время на восстановление перед клубным сезоном.

Как сообщает The National, действующие чемпионы Саудовской Про-лиги занимают третье место. У них столько же очков, сколько у «Аль-Кадисии», и они отстают от лидирующего «Аль-Хиляля» на два балла. «Аль-Кадисия» провела на один матч больше, чем оба соперника. Победа над «Аль-Ахли» позволит «Аль-Насру» подняться выше «Аль-Хиляля».

Форма Роналду

В предыдущем матче «Аль-Насра» Роналду оформил хет-трик в победе над «Аль-Холудом» со счётом 5:2. После этой игры у него восемь голов в 10 матчах лиги в этом сезоне. Всего на счету 41-летнего нападающего 985 голов за карьеру.

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Матч с «Аль-Ахли» первоначально планировали провести 15 октября, однако перенесли по логистическим причинам, связанным с периодом отдыха футболистов. Это будет единственная игра чемпионата в выходные.

Положение «Аль-Ахли»

После 11 матчей «Аль-Ахли» занимает шестое место и отстаёт от идущего четвёртым «Аль-Иттихада» на три очка. Команда Марино Пушича подходит к встрече после поражения 1:6 от джиддского «Аль-Шабаба», которое прервало серию из четырёх побед.

В то же время «Аль-Ахли» в этом сезоне не проигрывал дома на стадионе King Abdullah Sports City и пропустил там лишь два мяча. Роналду в трёх матчах в Джидде против этого соперника забил один гол — победный пенальти в 2024 году.

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