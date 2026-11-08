Поддержанный студентами список, победивший на досрочных парламентских выборах в Сербии, предлагает постепенно увеличить расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта. Оборонные расходы страны оценивались примерно в 2–2,5% ВВП, сообщает Anadolu Agency.

Представитель списка, бывший офицер сербской армии Лука Понорац заявил телеканалу RTS, что сначала долю расходов планируют довести до 3%, а затем — до долгосрочной цели в 5% ВВП. Он подчеркнул, что темпы и масштаб реализации программы будут зависеть от финансовых и кадровых ресурсов, которые получит будущее правительство.

Повышение выплат военным

Программа также предусматривает повышение зарплат военнослужащих на 20–30% и меры по устранению диспропорций в оплате труда между званиями и должностями. По словам Понораца, в некоторых случаях военнослужащие спецподразделений получают больше генералов, а старшие преподаватели Военной академии зарабатывают меньше, чем часть офицеров оперативных подразделений, из-за различий в надбавках.

Среди других предложений — более прозрачные и предсказуемые карьерные пути для личного состава, а также более эффективное и справедливое распределение оборонных ресурсов между всеми видами и службами вооруженных сил.

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Артиллерия, ПВО и беспилотники

К приоритетам модернизации отнесли реактивные артиллерийские системы дальностью от 150 до 300 километров, интегрированную систему противовоздушной обороны малой, средней и большой дальности, а также беспилотные летательные аппараты. Программа также охватывает сетецентрические системы связи и управления, средства воздушного наблюдения и раннего предупреждения.

Список предлагает усилить роль военных экспертных советов, Военно-технического института и Технического испытательного центра. Отдельно программа предусматривает обеспечение работы военных служб безопасности и разведки в рамках закона и расследование заявлений о возможных незаконных действиях отдельных должностных лиц.

Согласно окончательным результатам, подтвержденным Республиканской избирательной комиссией 5 ноября, студенческий список получил 140 из 250 мест в парламенте на выборах 25 октября. Альянс во главе с бывшим президентом Александром Вучичем получил 103 мандата. Новый парламент еще не собрался, а правительство формально не сформировано.

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