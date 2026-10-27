В Бразилии переизбрание президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, по мнению экспертов, повысило вероятность выполнения страной цели прекратить вырубку лесов во всех биомах к 2030 году. Лула одержал победу в напряженной президентской гонке над правым кандидатом Флавиу Болсонару и получил беспрецедентный четвертый президентский срок.

В речи после объявления результатов Лула заявил, что Бразилия покажет миру, как в стране реализуется климатическая политика. Он также подчеркнул, что в течение последних четырех лет его пребывания у власти масштабы вырубки лесов ежегодно сокращались, сообщает Climate Home News.

Сокращение вырубки в Амазонии

Новые данные Бразильского космического агентства, обнародованные ранее в октябре, показали, что расчистка лесов в Амазонии упала до самого низкого уровня за все время. Это произошло после введения плана действий против вырубки лесов, который ограничил расширение незаконного разведения крупного рогатого скота на территории крупнейшего тропического леса мира.

Климатолог Карлус Нобре, сопредседатель Научной панели для Амазонии, заявил, что Бразилия получила историческую возможность не допустить критической черты, после которой значительные части Амазонии могут превратиться в саванну. По его словам, для этого необходимо к 2030 году прекратить вырубку лесов, противодействовать их деградации и ускорить масштабное восстановление лесных массивов.

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Финансирование защиты лесов

Результат выборов также может усилить международную поддержку Tropical Forest Forever Facility — фонда, инициатором создания которого была Бразилия. Механизм предусматривает привлечение государственного стартового капитала для инвестирования на финансовых рынках, а доходы от этих вложений должны направляться странам с тропическими лесами.

Бразилия, несмотря на статус развивающейся страны, пообещала внести в фонд 1 млрд долларов. Фонд стремится до конца года привлечь от правительств 10 млрд долларов. На следующий день после выборов Нидерланды объявили о взносе в размере 500 млн евро, который планируют выплачивать в течение десяти лет при условии одобрения парламентом. Общая сумма обещанных взносов достигла 7,8 млрд долларов.

В то же время Лула будет работать в условиях усиления правых сторонников Болсонару в обеих палатах парламента. Сеть бразильских экологических организаций Observatório do Clima заявила, что примерно семь из десяти будущих депутатов и сенаторов могут голосовать против климатической и экологической повестки.

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