В Кении Ассоциация перевозчиков Кении (KTA) потребовала от Налогового управления Кении (KRA) объяснить судьбу 13 тысяч электронных пломб для отслеживания грузов, ранее приобретённых за средства налогоплательщиков. Как сообщает Nation Kenya, перевозчики заявляют, что из-за внедрения новой системы им приходится покупать или арендовать новые устройства у частных поставщиков.

Расходы на новые устройства

Согласно правилам новой Региональной электронной системы отслеживания грузов (RECTS), перевозчики, импортёры и другие участники грузовых операций должны получать электронные пломбы у 15 одобренных частных компаний. Стоимость одного устройства составляет от 45 тысяч до 65 тысяч кенийских шиллингов, или примерно от 350 до 500 долларов. Поставщики также взимают около 3,9 тысячи шиллингов, или 30 долларов, ежемесячной платы за обслуживание каждой пломбы.

Глава KTA Ньютон Вангоо заявил, что новая схема перекладывает на транспортные компании расходы на мониторинг грузов, который ассоциация считает законодательно определённой обязанностью государства. По его словам, некоторые условия аренды также предусматривают, что перевозчики будут нести часть стоимости оборудования.

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Возможное судебное обжалование

KTA намерена оспорить новые требования в суде. В то же время ассоциация призвала членов продолжать перевозки, но не соглашаться на принудительную покупку, аренду или использование частных пломб за свой счёт. Перевозчики опасаются, что отказ от новых устройств может привести к срыву сроков доставки, контрактным штрафам, расходам на хранение груза и демереджу.

Ассоциация также заявила о риске коррупции из-за спешки с получением устройств, поскольку отдельные операторы могут пытаться избежать задержек с помощью взяток. Комиссар KRA по таможенному и пограничному контролю Лилиан Ньяванда сообщила, что управление рассматривает обращение перевозчиков и передало письмо ассоциации соответствующей инстанции для рассмотрения.

Значение для Северного коридора

Электронные пломбы используются для контроля грузов, перевозимых из порта Момбасы на региональные рынки. Система передаёт данные о движении груза и должна сигнализировать властям о возможном вмешательстве в груз во время перевозки. Северный коридор обслуживает, в частности, Уганду, Руанду, Бурунди, Южный Судан и Демократическую Республику Конго.

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