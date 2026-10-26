Грузоперевозчики из разных регионов Мексики протестуют и блокируют автодороги, требуя усиления безопасности на дорогах. Движение преимущественно затруднено на подъездах к агломерации Мехико, а также в штатах Веракрус и Оахака, сообщает Mexico News Daily.

Перекрытия на трассах

Большинство акций проходят в формате частичных блокад. В то же время сообщалось о полном перекрытии движения на национальном шоссе 135D между Теуаканом и Оахакой. CAPUFE сообщила о закрытии движения в обоих направлениях возле пункта оплаты на трассе Теуакан — Оахака.

Присутствие протестующих также зафиксировали на дорогах Пуэбла — Акатсинго, Мехико — Пуэбла, Акатсинго — Сьюдад-Мендоса, Сьюдад-Мендоса — Кордова, Гвадалахара — Колима и других магистралях. На части этих участков движение не перекрывали.

Требования бастующих

Национальные ассоциации перевозчиков заявили, что к бессрочной забастовке потенциально могут присоединиться до 1 миллиона грузовиков. Они предупредили о возможных перебоях с поставками товаров и топлива.

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Представители отрасли заявляют, что не стремятся навредить семьям, а добиваются ответов на свои требования. Перевозчики называют ситуацию «двойным бременем»: они платят значительные налоги и высокие частные дорожные сборы, но, по их словам, получают небезопасную и некачественную дорожную инфраструктуру.

Налоговые льготы и безопасность

Участники протестов также выступают против предложенных изменений в льготе на дорожные сборы в проекте федерального бюджета на 2027 год и призывают президентку Клаудию Шейнбаум пересмотреть это предложение. Проект бюджета предусматривает снижение годового порога дохода для получения налогового кредита с 300 миллионов до 250 миллионов песо, что может лишить льготы транспортные компании с доходом от 250 до 300 миллионов песо в год.

Национальная палата грузовых перевозок заявляет, что отрасль уже страдает от роста стоимости дизельного топлива и высоких дорожных сборов. Согласно приведенным в материале данным, к сентябрю этого года в секторе было зафиксировано 1105 ограблений грузовиков и 15 погибших водителей.

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