Бывшая партнерша первой ракетки мира Александра Зверева Бренда Патеа подала против него иск в Германии. Адвокатам теннисиста официально вручили документы в среду во время Итогового турнира ATP в Турине. Как сообщает The Guardian, истец считает, что спортсмен нарушил условия внесудебного соглашения между ними.

Претензии из-за интервью

Иск касается высказываний, которые Зверев, по утверждению Патеа, сделал в интервью французской спортивной газете L’Equipe ранее в этом году. Теннисист якобы заявил, что обвинения были признаны ложными, а его невиновность доказана.

Адвокат Патеа Михаэль Шееле заявил, что эти слова вызвали волну критики в адрес его клиентки, навредили ее работе инфлюенсерки и, по ее мнению, нарушили ее честь. Он также утверждает, что соглашение предусматривало запрет для обеих сторон делать какие-либо публичные заявления.

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Патеа просит суд запретить Звереву повторять такие комментарии и установить штраф до 250 тысяч евро за каждое нарушение такого запрета.

Позиция защиты и предыдущее дело

Берлинские адвокаты Зверева Кристиан Шерц и Анна Софи Хойхемер подтвердили получение иска. Они заявили, что их клиент будет защищаться, а приписываемое ему высказывание, если оно было сделано именно в такой форме, является допустимым оценочным суждением, защищенным конституцией Германии. Защита также отрицает нарушение договорных обязательств.

Ранее Зверева обвиняли в причинении телесных повреждений Патеа во время ссоры в Берлине в мае 2020 года. Теннисист отрицал какую-либо вину. В 2024 году районный суд Берлина завершил дело после заключения соглашения: суд не выносил приговора, а соглашение не предусматривало признания Зверевым вины. Он согласился выплатить штрафы государству и благотворительным организациям. Сам спортсмен новый иск не комментировал.

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