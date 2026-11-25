Первый пакистанский астронавт Мухаммад Зишан Али прибыл на китайскую космическую станцию «Тяньгун» в составе трёхместного экипажа корабля «Шэньчжоу-24». Запуск состоялся утром 25 ноября с северо-запада Китая. Корабль пристыковался к станции через три с половиной часа после старта, а после завершения процедур безопасности экипаж вошёл в её основной модуль, сообщает South China Morning Post.

Первый иностранный посетитель станции

Али стал первым иностранным посетителем «Тяньгуна». Вместе с ним на станцию прибыли командир Тан Хунбо и бортинженер У И. Пакистанский специалист прошёл в Китае семимесячную подготовку к полёту.

Ожидается, что он проведёт эксперименты с бактериальным фотосинтезом, а также исследует влияние микрогравитации и космического излучения на семена киноа. После недели на орбите Али должен вернуться на Землю вместе с двумя участниками миссии «Шэньчжоу-23», среди которых будет первый астронавт из Гонконга Лай Ка-инь.

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Сотрудничество Китая и Пакистана

Министр планирования, развития и специальных инициатив Пакистана Ахсан Икбал заявил, что страны начали обсуждать пилотируемую космическую миссию с пакистанским астронавтом в 2016 или 2017 году. В прошлом году Китай и Пакистан подписали соглашение о подготовке пакистанских астронавтов для краткосрочных полётов на станцию.

В апреле Али и лётчик ВВС Пакистана Хуррам Дауд были отобраны для подготовки в Китае из короткого списка из 60 кандидатов. По словам Икбала, Китай ранее помогал Пакистану запускать спутники: в 1990 году — первый пакистанский экспериментальный спутник собственной разработки, а в 2024 году — первый лунный орбитальный аппарат страны.

Пакистан также готовится отправить луноход в рамках китайской миссии «Чанъэ-8», запланированной на 2028 год. Страна присоединилась к проекту Международной лунной исследовательской станции в 2023 году.

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