Первый военно-транспортный самолет Embraer C-390 Millennium, изготовленный для ВВС Республики Корея, 23 ноября прибыл на авиабазу Сеул в городе Соннам, Южная Корея. Это первый из трех самолетов, которые страна закупает по программе Large Transport Aircraft II, сообщает AeroTime.

Самолет с серийным номером 39000013 прибыл в опознавательных знаках южнокорейских ВВС, однако все еще сохранял бразильскую тестовую регистрацию PT-ZNA. Формальная передача борта военным еще не состоялась.

Маршрут до Соннама

По данным открытых сервисов отслеживания полетов, на последнем отрезке маршрута C-390 вылетел из международного аэропорта Кларк на Филиппинах. Ранее самолет совершал остановки в Маскате, Оман, и индийском Ченнаи.

Embraer представила этот борт на Singapore Airshow 3 февраля 2026 года, когда он находился на завершающей стадии сборки. Первый полет самолет выполнил в марте на предприятии Embraer в бразильском Гавиан-Пейшоту.

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Обновление транспортного флота

Южнокорейское Управление оборонных закупок DAPA выбрало C-390 в декабре 2023 года, отдав ему предпочтение перед Lockheed Martin C-130J Super Hercules и Airbus A400M Atlas. Стоимость программы тогда оценивалась в 710 млрд вон, или около 543 млн долларов.

Тактический транспортный флот Южной Кореи включает четыре C-130J-30, поставленные в 2014 году, а также более старые турбовинтовые C-130H и CN-235. По данным Embraer, C-390 с двумя турбовентиляторными двигателями способен перевозить до 26 тонн груза и развивать крейсерскую скорость до 870 км/ч.

По словам Embraer, контракт предусматривал промышленное сотрудничество: южнокорейские компании будут производить компоненты для C-390, а также развивать в стране возможности технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта самолетов.

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