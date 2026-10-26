Персонал казарм Виктория в Сиднее, Австралия, начал паковать вещи перед запланированным переездом на фоне намерений федерального правительства продать исторический военный объект. Как сообщает ABC News Australia, источники в оборонном ведомстве заявили, что на территории уже «пакуют коробки», а целью является освобождение казарм всем персоналом к Рождеству.

Казармы Виктория в районе Паддингтон — 176-летняя база Австралийской армии. Она входит в перечень 67 недостаточно используемых или пустующих оборонных объектов, которые федеральное правительство определило для продажи. Инициативу начали после независимого аудита; ожидается, что продажа активов принесет до 3 млрд долларов дохода. В перечень также включили объект HMAS Penguin в районе Мидл-Хед в Сиднее.

Переезд около 500 человек

На территории площадью 13 гектаров находятся около 500 человек, в том числе представители нескольких армейских командований и вспомогательных подразделений. Согласно плану перемещения, большинство персонала переведут в казармы в Рендвике. Часть сотрудников временно разместят в Defence Plaza Sydney — офисном здании в центральном деловом районе города, примерно в двух километрах от казарм Виктория.

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В Министерстве обороны Австралии заявили, что на прошлой неделе персоналу сообщили о будущих рабочих местах. Ведомство отметило, что стремится как можно быстрее перевести подразделения, чтобы сократить перебои в работе, сохранить их целостность и обеспечить определенность в отношении будущих назначений. По оценке министерства, большинство персонала покинет территорию до конца 2026 года.

Критика продажи

Премьер штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс призвал федеральное правительство пересмотреть решение. Он заявил, что казармы должны остаться в государственной собственности и использоваться Силами обороны Австралии. Против продажи также выступили тысячи участников митинга в Сиднее, среди которых были бывший премьер-министр Джон Говард, депутаты-лейбористы штата, сторонники One Nation и представители Партии зеленых.

Министр обороны Ричард Марлес защитил план продажи. По его словам, казармы Виктория не имеют критического значения для обороны страны, а сохранение объекта в качестве военной площадки потребует 200 млн долларов в течение следующего десятилетия. Марлес также заверил, что все здания на территории будут сохранены даже в случае продажи. В казармах, построенных заключенными в 1840-х годах и первоначально занятых Британской армией, расположен Музей армии Нового Южного Уэльса.

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