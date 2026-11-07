В Австралии петицию более 10 тысяч жителей северных пригородов Аделаиды с требованием улучшить дорожную инфраструктуру передали на рассмотрение парламентского комитета Южной Австралии при межпартийной поддержке. Кампания прежде всего касается перегруженности Curtis Road, которая соединяет восемь пригородов, сообщает ABC News Australia.

Автор петиции, жительница Макдоналд-Парка Бронни Коултер, заявила, что интенсивное движение на местных дорогах создаёт проблему для безопасности. В прошлом месяце член Законодательного совета Сара Гейм внесла в парламент документ с подписями.

Предложения жителей

Участники кампании предлагают обустроить дополнительные полосы на Curtis Road и Womma Road, расширить Main North Road, а также добавить полосы для съезда с Northern Expressway. Они также обеспокоены тем, что пробки могут задерживать экстренные службы, в том числе в сезон лесных пожаров.

По данным совета Плейфорда, в течение следующих 20 лет в район ежедневно в среднем будут переезжать 10 человек. Население территории выросло примерно с 71 тысячи в 2006 году до 116 тысяч и, согласно прогнозу Австралийского бюро статистики, может достичь 184 тысяч к 2046 году.

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Жилая застройка и дороги

Мэр Плейфорда Гленн Догерти отметил, что в прошлом году в пределах совета был построен каждый пятый новый дом в штате Южная Австралия, а ещё 1100 земельных участков получили разрешение на застройку. Совет отклонил голосами 5 против 7 предложение обратиться к правительству штата с требованием приостановить выделение земель и согласование жилищных проектов.

Министр планирования Ник Чемпион признал недовольство жителей, но выступил против замораживания застройки. По его словам, такой шаг угрожал бы рабочим местам, ограничил бы варианты жилья и лишил бы совет доходов, которые можно направить на модернизацию дорог.

Чемпион сообщил, что новая круговая развязка на пересечении Heaslip и Curtis Road и путепровод над железной дорогой на Curtis Road общей стоимостью 280 млн австралийских долларов должны ослабить заторы.

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