Исследователи Университета Кюсю в Японии выяснили, что перфторбутансульфоновая кислота PFBS, которую считают потенциально более безопасной заменой традиционных PFAS, поглощается эмбрионами данио-рерио и накапливается в их организме. Как сообщает News-Medical, эксперимент показал нарушения метаболических процессов, клеточный стресс и признаки пороков развития у исследуемых эмбрионов.

Нарушения обмена веществ

Ученые подвергали эмбрионы рыб воздействию различных концентраций PFBS. Секвенирование РНК показало изменения в экспрессии генов, связанных с метаболизмом глюкозы и жиров, в частности генов цикла трикарбоновых кислот и липидного обмена.

Исследователи также зафиксировали повышенный уровень активных форм кислорода, нарушения работы митохондрий и усиление гибели клеток. Руководитель работы, доцент факультета сельского хозяйства Университета Кюсю Уильям Ка Фай Цзе, предположил, что эти признаки окислительного стресса могут быть следствием нарушений в метаболических генах.

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Внешне нормальные, но с внутренними изменениями

Несмотря на отсутствие очевидных внешних нарушений, биохимический и гистологический анализы выявили заметные клеточные и морфологические изменения. В сердце эмбрионов обнаружили незначительные структурные аномалии, которые могут свидетельствовать об ухудшении его работы.

У рыб также наблюдались незначительные деформации черепа, уменьшение объема нервной ткани и признаки нарушения развития зрения по результатам поведенческих тестов. Авторы отметили, что PFBS может быть менее вредным веществом, чем другие представители PFAS, однако ее воздействие на живые организмы на эмбриональной стадии все равно может иметь негативные последствия.

PFAS — это группа стойких химических соединений, которые используют в промышленных и потребительских товарах. Из-за способности долго сохраняться в окружающей среде и накапливаться в организмах их также называют «вечными химикатами». Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Hazardous Materials Advances.

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