Демократка Пиа Дандия победила республиканца Кейси Аскара на выборах в Палату представителей США в 22-м избирательном округе штата Флорида. Бывшая директор школы, родители которой иммигрировали из Индии, получила около 52% голосов против 48% у Аскара.

По данным NDTV World, ее победа укрепляет неформальную группу законодателей американского происхождения из Индии в Палате представителей, известную как Samosa Caucus. Группа могла потерять двух членов и сократиться с шести до четырех конгрессменов.

Переизбрание и предварительные результаты

В Вирджинии конгрессмен Сухас Субраманьям был переизбран в 10-м округе, победив республиканца Дейва Беквита. В штате Вашингтон Прамила Джаяпал, согласно прогнозам, сохранила мандат в 7-м округе, где соперничала с республиканцем Ниравом Шетом.

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Конгрессмен от Калифорнии Ро Ханна также получил новый срок в 17-м округе после победы над республиканцем Ритешем Тандоном. Ами Бера опережал республиканца Робба Такера в недавно перекроенном 3-м округе Калифорнии, набирая примерно 60% голосов против 40%.

Возможное возвращение к шести членам

В Аризоне врач и бывший законодатель штата Амиш Шах опережал республиканца Джея Фили в 1-м избирательном округе. Если Шах сохранит преимущество, численность Samosa Caucus вновь составит шесть членов.

Ранее представитель Иллинойса Раджа Кришнамурти оставил место в Палате представителей, чтобы баллотироваться в Сенат США, однако проиграл демократические праймериз вице-губернатору штата Джулиане Страттон. Представитель Мичигана Шри Танедар также не получил новый срок, уступив на демократических праймериз законодателю штата Доновану Маккинни.

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