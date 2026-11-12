В Женеве, Швейцария, южнокорейский композитор Ли Хануриджи получил первую премию в категории композиции на 80-м Женевском международном музыкальном конкурсе. Несколько часов спустя Apple Music Classical назвало запись пианиста Лима Юнчана Bach: Goldberg Variations — Live at Carnegie Hall классическим альбомом года 2026, сообщает Korea Herald.

Победа в Женеве

20-летний Ли Хануриджи победил с оркестровым произведением Stuff #1. Он также получил все шесть специальных наград в этой категории, в том числе приз зрительских симпатий, награду молодой аудитории и студенческую премию. Произведение прозвучало в зале Victoria Hall в исполнении Оркестра романской Швейцарии под управлением 23-летнего немецкого дирижера Матса Тирша.

Денежное вознаграждение за первое место составляет 15 тысяч швейцарских франков, или около 18 тысяч долларов. Второе место занял бразилец Рафаэл Марино Аркаро, третье — Син-Ят Чен из Гонконга. Трех финалистов выбрали из 188 претендентов из 46 стран. Ли Хануриджи учится в Корейском национальном университете искусств и в ноябре 2024 года выиграл венгерский конкурс композиторов имени Бартока.

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Признание записи Баха

Альбом Лима Юнчана вышел в феврале на лейбле Decca Classics и содержит запись его живого исполнения «Гольдберг-вариаций» Иоганна Себастьяна Баха в нью-йоркском Carnegie Hall. Редакторы Apple Music Classical выбрали его среди всех альбомов классической музыки, выпущенных в 2026 году.

Запись удерживала первое место в мировом рейтинге Top 100 платформы на протяжении 16 недель и в общей сложности 39 недель входила в первую десятку. Apple Music Classical также планирует выпустить эксклюзивное делюкс-издание альбома с комментариями пианиста и дополнительными аудио- и видеоматериалами. В начале 2027 года должна выйти специальная Classical Session, записанная в лондонской студии Apple в Баттерси.

Лим и Ли знакомы много лет: когда композитору было 14, пианист, который старше его на два года, впервые исполнил одно из его произведений. В марте 2025 года Лим открыл свой концерт на Международном музыкальном фестивале в Тхонёне пятиминутной композицией Ли, которую заказал у него.

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