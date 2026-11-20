Пять крупных фармацевтических компаний сообщили комитету Палаты представителей США, что не будут начинать новые клинические исследования на площадках, связанных с Народно-освободительной армией Китая. Об этом сообщает STAT News.

Заявления компаний

Речь идет о Merck, Eli Lilly, AbbVie, Pfizer и Bristol Myers Squibb. Все пять компаний заявили, что не будут инициировать новые клинические исследования на площадках, связанных с Народно-освободительной армией Китая, которую источник называет военным крылом Коммунистической партии Китая.

Отдельно несколько крупнейших фармацевтических компаний сообщили, что не планируют открывать новые площадки для клинических испытаний в Синьцзян-Уйғурском автономном районе Китая или в больницах, связанных с китайскими военными.

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Расследование комитета

Комитет Палаты представителей США по Китаю в июне начал расследование в отношении этих пяти компаний. Причиной стали опасения по поводу возможного раскрытия интеллектуальной собственности, связей с военными и этических стандартов на площадках для испытаний в чувствительных регионах Китая.

В письмах производителям лекарств комитет также указал на растущую обеспокоенность возможными рисками для безопасности.

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