Пять европейских стран ведут переговоры о соглашении, предусматривающем депортацию в Руанду просителей убежища, чьи заявления были отклонены. Об этом в вечернем выпуске программы Eye on Africa от 16 ноября сообщает France 24.

Переговоры о соглашении

В описании программы говорится о переговорах пяти европейских государств относительно договоренности о перемещении в Руанду просителей убежища, которым отказали в предоставлении убежища. В заголовке материала France 24 Руанда названа местом для хаба для мигрантов с отклоненными заявлениями в ЕС.

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Темы выпуска

Переговоры по Руанде стали одной из трех тем выпуска. Также в программе рассказали о политической напряженности между Демократической Республикой Конго и Руандой, которая проявилась на саммите Франкофонии в Камбодже.

Отдельный сюжет посвятили молодым женщинам в Тунисе, которые все чаще выбирают тяжелую атлетику и бодибилдинг как способ самовыражения. Выпуск Eye on Africa длился 13 минут 12 секунд.

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