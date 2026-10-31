В Сингапуре пять зарегистрированных в стране компаний, которые могут быть связаны с пожарами в Индонезии, приведшими к трансграничному смогу, согласились привлечь оценщиков и сотрудничать в процедуре оценки. Об этом сообщило Национальное агентство по охране окружающей среды Сингапура, передает Channel NewsAsia.

Компании согласились на оценивание

Агентство встретилось с представителями Wilmar International, Golden Agri-Resources, APP Company, APP Company (China) и Indofood Agri Resources. Отдельно оно планирует провести встречу с Kencana Agri, которая выразила готовность добровольно привлечь оценщиков.

В NEA заявили, что добровольное участие компаний в процедуре поможет установить факты, в частности выяснить, были ли они причастны или связаны с пожарами в Индонезии, которые вызвали или усилили смог в Сингапуре. Оценивание будут проводить оценщики из группы по вопросам трансграничного смога.

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Заявление First Resources и дальнейшие шаги

Агентство также приветствовало недавнее публичное заявление First Resources. Компания сообщила, что готова привлечь расследовательскую и юридическую фирмы, чтобы проверить возможную причастность или связь с пожарами в Индонезии. NEA ожидает от First Resources письменного подтверждения участия в процедуре оценки.

Ранее в начале недели руководители десяти компаний, которые потенциально могут быть связаны с пожарами, вызывающими смог, пообещали полностью сотрудничать с расследованием Сингапура. Это произошло после встречи с вице-премьер-министром Ганом Ким Йонгом, старшим министром К. Шанмугамом и министром устойчивого развития и окружающей среды Грейс Фу.

Чиновники изложили представителям компаний ожидания правительства и планы ужесточить законодательство, чтобы привлекать к ответственности лиц, ответственных за загрязнение смогом. В пятницу Министерство права и NEA также сообщили об отборе семи членов специализированной группы, которая будет оценивать определенные властями компании.

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