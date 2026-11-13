Австрия, Дания, Германия, Греция и Нидерланды планируют объявить в Вене соглашение с Руандой о создании центра для депортации мигрантов, не имеющих законного права оставаться в Европейском Союзе. Об этом со ссылкой на трех собеседников, осведомленных о схеме, сообщает Politico Europe.

Пилотный центр в Руанде

Соглашение ожидается к объявлению в понедельник. Оно будет касаться только просителей убежища, которые исчерпали все возможности получить законное разрешение на проживание в ЕС и получили отказ.

Пять государств регулярно проводили встречи, чтобы подготовить механизм создания центров за пределами территории Европейского Союза. Туда они смогут депортировать людей, которым предписано покинуть ЕС. Страны ранее заявляли, что намерены заключить первые соглашения о таких центрах в 2026 году и запустить их в следующем году.

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Условия и предостережения

Центр в Руанде должен стать пилотным проектом. По информации издания, в дальнейшем могут появиться договоренности с другими странами, а также с участием других членов ЕС.

Недавняя реформа правил ЕС позволила государствам-членам заключать соглашения о таких центрах при условии соблюдения международных стандартов прав человека. В то же время детали схемы, в частности гражданство людей, которых будут перемещать, условия их пребывания и механизмы надзора, будут зависеть от конкретного соглашения.

Правозащитные организации предупреждают, что такие центры могут создать риски нарушений прав человека вне механизмов надзора и правовых механизмов ЕС. В 2023 году Верховный суд Великобритании признал незаконным британский план отправлять просителей убежища в Руанду для дистанционного рассмотрения их заявлений. Планируемая инициатива стран ЕС касается людей, которым уже предписано покинуть территорию блока.

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