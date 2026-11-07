Пять стран ЕС призвали укрепить связи с Британией — The Guardian

Лидеры Германии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Дании призвали Европейский Союз и Великобританию усилить сотрудничество в преддверии саммита ЕС—Великобритания, запланированного на 20 ноября в Брюсселе, Бельгия. В письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Антониу Коште они подчеркнули взаимную выгоду от более глубокого взаимодействия в сфере чистой энергетики, сообщает The Guardian.

Фон дер Ляйен и Кошта должны встретиться в Брюсселе с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Стороны надеются подписать договоренности по продуктам питания и напиткам, выбросам углерода и молодежным обменам.

Переговоры об электроэнергии

Главы пяти государств также призвали ускорить переговоры о возвращении Великобритании на внутренний рынок электроэнергии ЕС. В письме канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Нидерландов Роб Джеттен, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложили согласовать на саммите путь к завершению этих переговоров.

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Авторы письма назвали Великобританию близким партнером в переходе к чистой энергетике. По их мнению, интеграция страны во внутренний рынок электроэнергии ЕС необходима, чтобы полностью использовать потенциал Северного моря и превратить его в крупнейший в мире центр чистой энергетики.

Вопрос взносов в бюджет

Ранее Великобритания и еще девять европейских стран заключили пакт для ускорения строительства морских ветровых электростанций в 2030-х годах и развития энергосети в Северном море. В то же время возвращение на внутренний рынок электроэнергии может потребовать от Лондона взноса в бюджет ЕС, в частности в фонды сплочения, которые поддерживают экономическое развитие более бедных регионов.

Согласно оценке отраслевой организации Energy UK, опубликованной в 2024 году, при сохранении нынешней модели энергетических отношений Великобритания может понести дополнительные расходы в размере 10 млрд фунтов стерлингов в 2024–2029 годах из-за более высоких счетов за энергию и меньших бюджетных поступлений. Представитель дипломатических кругов в Брюсселе заявил, что доступ к более интегрированному европейскому энергорынку может сделать торговлю электроэнергией более эффективной и снизить расходы потребителей в Великобритании.

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