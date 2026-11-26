Финляндия, Швеция, Норвегия, Литва и Нидерланды намерены совместно приобрести у оборонной компании BAE Systems более 430 боевых машин пехоты CV90. Швеция станет ведущей страной проекта, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на финскую газету Iltalehti.

Доля Финляндии

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна приобретет 160 машин в рамках соглашения. По его словам, стоимость финской части закупки составит около 2,8 млрд евро, или 3,07 млрд долларов.

CV90 производит шведское подразделение BAE Systems Hägglunds. Новую технику планируют использовать для замены устаревшего оборудования и усиления возможностей сухопутных войск. Ожидается, что финские машины также будут иметь возможности для противодействия беспилотным воздушным угрозам.

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Совместный проект НАТО

Хяккянен назвал договоренность крупнейшей совместной закупкой в сфере наземной обороны в НАТО. По его словам, сотрудничество должно усилить военные возможности стран-участниц и улучшить совместимость их сил.

Пять государств работали над совместной закупкой с 2025 года, когда вместе с Эстонией подписали первоначальную декларацию о намерениях. Позднее Эстония вышла из этой инициативы.

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