В Тшване, ЮАР, пять опросов, проведенных с июня по октябрь в преддверии местных выборов, поставили Демократический альянс (DA) на первое место перед Африканским национальным конгрессом (ANC). В то же время ни одно из исследований не прогнозирует для DA самостоятельного большинства, а партия ActionSA может стать решающей в переговорах о будущей коалиции, сообщает Daily Maverick.

DA впереди, но без большинства

Лишь первый опрос The Common Sense/Social Research Foundation дал DA более трети голосов. Это на 10 процентных пунктов больше, чем показатели DA в других исследованиях. При таком распределении поддержки партия могла бы сформировать коалицию с FF+.

Во всех пяти опросах DA занимает первое место, а ANC — второе. В исследованиях News24/Sabi и eNCA/Markdata третье место занимает EFF, а четвертое — ActionSA; в двух других опросах эти партии меняются позициями. FF+, которая традиционно голосовала вместе с DA, также может сыграть важную роль.

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ActionSA может определить состав коалиции

В совокупности результаты последних трех опросов дают связке DA и FF+ немного больше мест, чем тандему ANC и EFF. При таких сценариях ActionSA может помочь сформировать большинство любому из двух лагерей.

Согласно сценарию News24/Sabi, действующей коалиции ANC, EFF, ActionSA и PA не хватает до большинства трех мест. Если DA и ActionSA возобновят сотрудничество, коалиции DA, ActionSA и FF+ также понадобится поддержка меньших партий. В то же время модель eNCA/Markdata прогнозирует уверенное большинство для союза DA, FF+ и ActionSA, тогда как действующей коалиции не хватает одного места.

Сценарии основываются на предположении, что DA не будет сотрудничать с EFF или PA, а ни ANC, ни DA не привлекут партию MK. Издание отмечает, что потенциальное преимущество DA и FF+ над блоком ANC, EFF и PA в пять или 10 мест может быть статистической погрешностью. На позицию ActionSA также может повлиять конфликт между партнерами нынешней коалиции после того, как сотни жителей заболели из-за загрязненной воды.

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