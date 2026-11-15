Пять организаций осудили атаки дронов в Судане — Anadolu Agency

Африканский союз, ООН, Европейский союз, Лига арабских государств и Межправительственная организация по развитию (IGAD) осудили усиление атак беспилотников в Судане. Они призвали к немедленному прекращению боевых действий и защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

Совместное заявление организаций

В совместном заявлении, распространенном IGAD в воскресенье, пять организаций выразили глубокую обеспокоенность новой волной смертоносных ударов дронов по стране. По данным Anadolu Agency, авторы заявления отметили, что атаки усиливают страдания гражданского населения, которое уже переживает катастрофический гуманитарный кризис.

Организации осудили удары в штатах Хартум, Дарфур, Кордофан, Голубой Нил, Гедареф, Эль-Гезира, Сеннар и Красное море. Согласно их заявлению, атаки привели к жертвам среди гражданского населения и повредили критически важную гражданскую инфраструктуру, в частности электростанции и медицинские учреждения.

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Гуманитарные последствия

В заявлении говорится, что повреждение энергетических объектов вызвало масштабные перебои с электроснабжением и нарушения в работе жизненно необходимых служб, еще больше ухудшив гуманитарную ситуацию. Авторы обращения также подчеркнули, что атаки осложняют гуманитарные операции и перспективы мира и восстановления.

Пять организаций заявили, что военного решения войны не существует, и призвали прекратить нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также внешнюю поддержку, способствующую эскалации. Они напомнили о необходимости соблюдения международного гуманитарного права и привлечения к ответственности за нарушения. Боевые действия между армией Судана и Силами быстрого реагирования (RSF) усилились в штатах Северный, Западный и Южный Кордофан с октября 2025 года. По оценкам ООН, с начала войны в 2023 году погибли десятки тысяч человек, а почти 13 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.

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