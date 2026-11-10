Исследователи Школы фармации Университета Пасифик в Стоктоне, США, протестировали пять больших языковых моделей на 227 экзаменационных вопросах по инфекционным заболеваниям для будущих фармацевтов. Все системы показали точность около 90%, а наивысший результат — 91,2% — был у ChatGPT-4o-mini, сообщает News-Medical.

Какие модели тестировали

В исследовании сравнивали ChatGPT-4.1 и ChatGPT-4o-mini от OpenAI, Claude Sonnet 4 от Anthropic, Copilot от Microsoft в веб-версии, мобильном приложении и браузере Edge, а также Gemini 2.5 Flash от Google. Всем моделям дали одинаковые инструкции: выбрать ответ, объяснить его правильность и указать, почему альтернативные варианты неверны.

Вопросы взяли из обязательного курса Integrated Clinical Sciences Infectious Diseases для студентов второго года ускоренной трехлетней программы Doctor of Pharmacy. Они охватывали медицинскую химию, клиническую микробиологию, фармакологию, терапию, фармакокинетику и фармакодинамику. Данные собирали с мая по июль 2025 года, а правильность ответов сверяли с ключами, предоставленными преподавателями курса.

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Сложные и визуальные задания

Модели показали более низкую точность на вопросах по медицинской химии и клинической микробиологии. Результаты также были хуже в заданиях более высокого когнитивного уровня — требовавших применения, анализа, оценки или создания, — а также в вопросах с изображениями.

Авторы распределили задания по таксономии Блума, формату — с выбором ответа или заполнением пропуска — и наличию изображений. Ответы моделей оценивали только как правильные или неправильные; объяснения отдельно не проверяли на полноту или клиническую безопасность. Два исследователя независимо рассмотрели все вопросы, на которые хотя бы одна модель ответила неправильно, и согласились с оценками.

Результаты свидетельствуют, что ответы ИИ на специализированные фармацевтические задания следует независимо проверять, прежде всего в сложных клинических ситуациях и при интерпретации визуальной информации.

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