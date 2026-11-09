Пятеро членов одной семьи, среди которых двое мальчиков-подростков, выжили после почти 100 дней дрейфа в Тихом океане и 1 ноября добрались до острова Фаннинг в Кирибати. Как сообщает NDTV World, небольшой лодкой с девятью родственниками шторм отнес от маршрута; во время путешествия погибли четыре человека, среди которых был ребенок.

Лодку отнесло штормом

30 июля семья отправилась на 20-футовой лодке в путешествие между островами Микронезии, которое должно было занять около часа. Девять человек направлялись за припасами, однако во время шторма лодка сбилась с курса и осталась без топлива.

Среди пассажиров был 31-летний Тедвинсон Пол и восемь его младших родственников. После исчезновения семьи чиновник штата Чуук Артур Айронс II сообщил федеральному правительству, после чего Береговая охрана США начала поиски. Однако операцию прекратили через несколько дней.

По данным издания, лодка дрейфовала по Тихому океану более 3 тысяч миль, или около 4 828 километров. В течение этого времени пассажиры пытались привлечь внимание судов и самолетов, махая им, но помощи не получили.

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Выжили на черепахах и дождевой воде

Чтобы выжить, люди ели черепах и птиц и пили дождевую воду. После смерти четырех родственников выжившим пришлось сбросить их тела в море.

Увидев вдали остров, выжившие на следующий день приблизились к побережью Фаннинга, где лодка разбилась о коралловый берег. Трое мужчин и двое мальчиков-подростков без одежды добрались до ближайшей деревни, ориентируясь на звук церковных колоколов.

Местные жители сначала решили, что пострадавшие пьяны, из-за того, как они ходили. Позже им оказали помощь, а местный пастор предоставил им убежище. По сообщениям, все пятеро страдали от недоедания и тяжелого обезвоживания. По состоянию на 2 ноября они начали демонстрировать признаки улучшения: могли двигать головами, улыбаться и показывали, что хотят есть.

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