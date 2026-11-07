Повторный анализ марсотрясения S0976a магнитудой 4,2, которое аппарат NASA InSight зафиксировал на Марсе 25 августа 2021 года, указывает на активность глубинного разлома под долиной Маринера. Исследователи считают, что наиболее вероятным объяснением толчка было тектоническое движение в трещине коры под крупнейшей известной каньонной системой Солнечной системы, сообщает Live Science.

Источник мощного марсотрясения

InSight зарегистрировал событие S0976a на противоположной от места посадки стороне Марса — в западной части долины Маринера. На момент обнаружения это было самое мощное марсотрясение, зафиксированное InSight или другим посадочным аппаратом на Марсе. В мае 2022 года его превзошло марсотрясение магнитудой 4,7, поэтому S0976a занимает второе место среди таких событий.

В исследовании, опубликованном 15 октября в журнале Nature Communications, ученые повторно проанализировали данные сейсмических волн. По их оценке, толчок произошел в зоне разлома на глубине от 20 до 40 километров под каньоном. Вероятно, блоки коры горизонтально сместились относительно друг друга вдоль крутого глубинного разлома.

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Другие объяснения не подтвердились

Авторы работы также моделировали другие возможные причины толчка, в частности крупный удар астероида и оползень внутри каньона. Однако, согласно их выводам, эти сценарии не объясняли зарегистрированные сейсмические сигналы. Первый автор исследования Чон Хун Сон из Имперского колледжа Лондона отметил, что разломы под долиной Маринера могут смещаться и порождать марсотрясения, хотя геологические процессы, сформировавшие эту структуру, давно прекратились.

Долина Маринера простирается примерно на 4 тысячи километров — ориентировочно в десять раз длиннее Гранд-Каньона. У Марса нет тектонических плит, как у Земли, а его внешний слой коры преимущественно сплошной. В то же время на нем есть разломы, часть которых заметна на поверхности. Миссия InSight прибыла на Марс в 2018 году и завершила работу в декабре 2022 года.

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