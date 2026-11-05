В Сингапуре 64-летний мужчина, подозреваемый в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, во время задержания укусил сотрудника Центрального бюро по борьбе с наркотиками (CNB) за бедро и плюнул в двух других офицеров. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Задержание возле Марсилинг-роуд

По данным CNB, операцию провели утром 3 ноября после получения информации. Мужчину задержали в жилом помещении возле Марсилинг-роуд. Во время задержания он активно сопротивлялся и укусил одного из сотрудников за бедро через джинсы.

Задержанный также плюнул в двух других офицеров. Все трое получили медицинскую помощь, в том числе прошли обследования на возможные инфекционные заболевания.

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Изъятые наркотики и расследование

Во время операции правоохранители изъяли наркотики общей стоимостью более 55 тысяч сингапурских долларов, или около 43,1 тысячи долларов США. Среди изъятого — более 1,5 кг каннабиса, 166 г вещества, известного как Ice, и 25 г таблеток экстази. Кроме того, были изъяты 356 сингапурских долларов наличными и принадлежности, связанные с наркотиками.

CNB заявило, что расследование деятельности мужчины продолжается. Его также передали полиции для дальнейшего расследования возможного умышленного причинения вреда здоровью и применения силы с целью воспрепятствовать государственным служащим исполнять обязанности.

В CNB напомнили, что торговля контролируемыми наркотиками в Сингапуре является незаконной. По данным CNA, осужденным за незаконный оборот более 500 г каннабиса может грозить обязательная смертная казнь.

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