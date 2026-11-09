В Кракове, Польша, в больнице умер 24-летний Михал О., которого полиция считает причастным к субботней стрельбе на Главной площади города. О смерти мужчины утром в понедельник сообщила полиция Малопольского воеводства, пишет Interia.

Стрельба на Главной площади

По данным издания, стрельба произошла в субботу примерно в 15:00. Мужчина на автомобиле выехал на Главную площадь Кракова и начал стрелять в находившихся там людей.

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В результате нападения погибли шесть человек, еще 16 получили ранения, в том числе полицейские, вмешавшиеся в ситуацию. Правоохранители ранили стрелка, после чего его доставили в больницу.

Тела в жилище семьи

В субботу вечером полицейские обнаружили в жилище семьи 24-летнего мужчины в Островце-Свентокшиском тела трех человек с огнестрельными ранениями. Погибли 53-летний мужчина, 52-летняя женщина и 21-летняя женщина. По данным служб, все трое были ближайшими членами семьи Михала О.

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