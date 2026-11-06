В магистратском суде Уиндема в Австралии 51-летнему Крейгу Лэнгфорду отказали в освобождении под залог. Его подозревают в преследовании бывшей жокейки Мишель Пейн и отправке ей угроз убийством.

Угрозы в Instagram

Как сообщает ABC News, Лэнгфорд якобы отправлял Пейн оскорбительные сообщения в Instagram на протяжении трёх дней. В суде прозвучало, что мужчина, который в то время уже находился под залогом по другому делу, угрожал убить Пейн, а также употреблял в её адрес сексуализированные оскорбления.

Прокуроры заявили о серьёзной обеспокоенности физической безопасностью и психическим состоянием Пейн. По их словам, угрозы, которые также касались её семьи, шокировали спортсменку. Следователи не установили мотив таких сообщений; в суде отметили, что Лэнгфорд лично не знал Пейн.

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Позиции сторон в суде

После задержания Лэнгфорд отрицал, что отправлял эти сообщения, и заявил полиции, что не пользуется Instagram. В то же время он сказал следователям, что знает, кто такая Пейн, и она ему не нравится, однако отказался объяснить это подробнее.

Полиция провела обыск в доме в Верриби, где жил Лэнгфорд, и изъяла его мобильный телефон для загрузки и анализа данных. Защита утверждала, что в случае освобождения под залог мужчина почти не будет иметь доступа к компьютеру или смартфону, а его отчим сообщит полиции о возможных нарушениях условий. Однако магистрат признал Лэнгфорда неприемлемым риском для общества и оставил его под стражей.

Мишель Пейн стала первой женщиной, выигравшей Кубок Мельбурна: в 2015 году она победила на лошади Prince of Penzance. Следующее судебное заседание по делу Лэнгфорда должно состояться в следующем месяце.

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