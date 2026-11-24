Энергетическое подразделение Volkswagen, Elli, готовит запуск двунаправленного зарядного устройства BiDi Charger для частных клиентов в Германии. Оно позволяет совместимым электромобилям не только заряжаться, но и отдавать электроэнергию в сеть. Компания уже тестирует систему в отдельных домохозяйствах, сообщает Motor1.

Как будет работать зарядное устройство

Elli BiDi Charger — это компактное устройство постоянного тока мощностью до 11 кВт, которое можно устанавливать в помещении или на улице. Оно совместимо с электромобилями на 400- и 800-вольтовой архитектуре и поддерживает стандарт связи ISO 15118-20 для двустороннего обмена энергией между автомобилем и зарядным оборудованием.

Приложение Elli будет автоматически планировать работу системы. Имеющиеся функции умной зарядки могут переносить зарядку автомобиля на часы, когда солнечная электроэнергия дешевая или ее много. Новая система также должна помогать стабилизировать электросеть, передавая в нее энергию из батареи автомобиля.

Вознаграждение за подключение

По условиям предложения Elli будет выплачивать бонус в размере 0,24 евро за каждый час, в течение которого совместимый автомобиль подключен к DC-зарядке, независимо от того, происходил ли фактический обмен энергией. Чтобы получить выплату, одна сессия должна длиться не менее трех часов.

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За 250 часов подключения в месяц бонус составит примерно 60 евро ежемесячно, или 720 евро за первый год контракта. В дальнейшем клиентам планируют предложить оплату в размере 0,40 евро за каждый киловатт-час, отданный из батареи в сеть. При этом Elli не гарантирует минимальный объем электроэнергии, который будет забираться во время каждого подключения.

Для участия потребуется совместимый умный счетчик. Предложение будет включать два годовых тарифа: V2G Flow для потребления электроэнергии домом и зарядки автомобиля, а также V2G Return для оплаты электроэнергии, переданной из батареи в сеть.

Отдельная система для питания дома

Elli также разрабатывает отдельное решение Vehicle-to-Home, которое позволит использовать энергию автомобильной батареи непосредственно для питания дома. После 12-месячного испытания в 20 домохозяйствах Германии компания планирует вывести этот продукт на рынок в 2027 году. За время пилотного проекта зарядные устройства проработали онлайн около 85 тысяч часов и выполнили более 6,5 тысячи двунаправленных сессий зарядки и разрядки.

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